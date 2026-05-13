ミスド、話題の「もっちゅりん」再販　“もっちゅり食感”の新作いちごも

ミスタードーナツは、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ『もっちゅりん』全3種を期間限定で発売する。価格は商品によって異なり、テイクアウト税込216円から。

5月14日午前7時から「misdoネットオーダー」で予約受付を開始し、6月3日から店頭販売および予約商品の受け渡しを行う。

【3種のもっちゅりんの画像はこちら】もっちゅりんいちご、もっちゅりんきなこ

〈昨年話題の「もっちゅりん」が今年も登場〉

『もっちゅりん』は、2025年にミスタードーナツ55周年を記念して初登場した、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年は大きな話題を呼び、人気を集めた。

ダスキンは、「昨年話題となり、大きな反響をいただきましたが、商品をお届けすることが叶わないお客様もいらっしゃいました。今回の発売では、より多くのお客様にお届けできるよう、misdoネットオーダーの事前予約をこれまでより早く開始します」としている。

また、今回は第2弾商品の発売も予定しているという。

〈“もっちゅり食感”と新作いちごに注目〉

『もっちゅりん』最大の特長は、手に取った時の独特のやわらかさと、ひとくち食べた瞬間に感じる弾力とやわらかさを同時に楽しめる“もっちゅり食感”。

ラインアップは、昨年人気だった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、新作「もっちゅりんいちご」が初登場する。

商品は「もっちゅりん」をイメージしたキャラクターをデザインした紙トレイで提供する。

〈『もっちゅりん』全3種 商品概要〉

※価格はすべて税込

◆もっちゅりんいちご

（テイクアウト237円、店内242円）

“もっちゅり”とした食感の生地にいちごフィリングを詰め、いちごシュガーをトッピング。仕上げにホイップクリームといちごフィリングを絞った。生地の“もっちゅり食感”と、いちごの甘酸っぱい味わいを楽しめる一品。

【画像はこちら】もっちゅりんいちご、もっちゅりんきなこ

◆もっちゅりんみたらし

（テイクアウト226円、店内231円）

“もっちゅり”とした食感のドーナツ生地に、みたらしフィリングを合わせた。甘さとしょっぱさの絶妙なバランスが特長。

◆もっちゅりんきなこ

（テイクアウト216円、店内220円）

きなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。こだわりの“もっちゅり食感”をじっくり味わえる。