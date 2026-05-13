カゴメは4月からウェルビーイングを社会に広げる取り組みとして「ウェルファーミングフィールド」を開始した。これは野菜・栽培・健康に関する知見と、園芸療法やアグリセラピーの考え方を掛け合わせた考え方。長野県富士見町にある「カゴメ野菜生活ファーム」をモデル事業とし、同場所での農体験や食体験をサテライトとして展開することで、オフィスワーカーや企業、研究機関などのステークホルダーに向け体験機会を促す。