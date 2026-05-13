ミナトホールディングスはストップ安の水準となる前営業日比７００円安の２９３０円でウリ気配となっている。１２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４８０億円（前期比３１．２％増）、営業利益予想は３５億円（同１７．３％減）、最終利益予想は２１億５０００万円（同１．９％増）としており、大幅な営業減益の見通しを嫌気した売りが出てい