ミナトホールディングス<6862.T>はストップ安の水準となる前営業日比７００円安の２９３０円でウリ気配となっている。１２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４８０億円（前期比３１．２％増）、営業利益予想は３５億円（同１７．３％減）、最終利益予想は２１億５０００万円（同１．９％増）としており、大幅な営業減益の見通しを嫌気した売りが出ている。Ｍ＆Ａにより新たにグループ化した企業が寄与し大幅な増収となるものの、メモリー価格の上昇ペースが緩やかになることでデジタルデバイスセグメントの利益率が低下する。なお、今期は設立７０周年を記念した中間配当１２円を予定しており、年間配当予想は３０円（前期実績は１８円）とした。



２６年３月期は売上高が前回予想の３３４億３０００万円から３６５億７２００万円（前の期比４９．０％増）、営業利益が３７億９２００万円から４２億３２００万円（同５．５倍）、最終利益が２０億３４００万円から２１億８００万円（同５．６倍）に上振れして着地した。メモリー価格が上昇基調で推移したなか、デジタルデバイスセグメントが業績を押し上げた。なお、２６年３月期は特別損失としてグループ会社のブレーンの減損損失５億３６００万円を計上した。



出所：MINKABU PRESS