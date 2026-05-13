開催：2026.5.13 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 4 - 10 [ナショナルズ] MLBの試合が13日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとナショナルズが対戦した。 レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラスで試合は開始した。 3回表、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打って左中間スタン