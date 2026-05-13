ロッテは6月2日より、「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」を東日本先行で発売する。『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコとしては約10年ぶりの再登場となる。【写真】スターウォーズ／ビックリマンチョコ シールデザインを一部紹介本商品は、5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせて展開されるコラボレーション企画。世界的人気コンテンツとビックリマンの組み合わせ