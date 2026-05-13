「スター・ウォーズ」デザインの「ビックリマン」再登場 全24種シール収録【約10年ぶりに復活】
ロッテは6月2日より、「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」を東日本先行で発売する。『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコとしては約10年ぶりの再登場となる。
【写真】スターウォーズ／ビックリマンチョコ シールデザインを一部紹介
本商品は、5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせて展開されるコラボレーション企画。世界的人気コンテンツとビックリマンの組み合わせにより、ファン待望の新商品として発売される。
景品シールは全24種をラインアップ。映画で活躍するキャラクターに加え、「ルーク・スカイウォーカー」や「R2-D2」などおなじみのキャラクターも登場する。スター・ウォーズファンとビックリマンファンの双方が楽しめる内容となっている。
近年高まる訪日需要も背景に、国内外の幅広いファンに向けた展開を想定。エンターテインメント菓子として、コレクション性と話題性を兼ね備えた商品だ。
商品は1枚入りで、想定小売価格は税込172円前後。発売地区は東日本先行（静岡含む）となる。
ブランド担当者は「10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心よりうれしく思います。前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました」とコメント。
「本商品では、映画で活躍する『マンダロリアン』や『グローグー』を中心に、『ルーク・スカイウォーカー』など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る『エンターテイメント菓子』として楽しんでいただければと願っております」とメッセージを寄せている。
【写真】スターウォーズ／ビックリマンチョコ シールデザインを一部紹介
本商品は、5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせて展開されるコラボレーション企画。世界的人気コンテンツとビックリマンの組み合わせにより、ファン待望の新商品として発売される。
近年高まる訪日需要も背景に、国内外の幅広いファンに向けた展開を想定。エンターテインメント菓子として、コレクション性と話題性を兼ね備えた商品だ。
商品は1枚入りで、想定小売価格は税込172円前後。発売地区は東日本先行（静岡含む）となる。
ブランド担当者は「10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心よりうれしく思います。前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました」とコメント。
「本商品では、映画で活躍する『マンダロリアン』や『グローグー』を中心に、『ルーク・スカイウォーカー』など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る『エンターテイメント菓子』として楽しんでいただければと願っております」とメッセージを寄せている。