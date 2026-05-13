ロッテから、2026年6月2日（火）より「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で発売！5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせ、約10年ぶりに再登場する『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ。映画で活躍するキャラクターに加え、おなじみのキャラクターたちが全24種の景品シールになって登場します。 ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロ