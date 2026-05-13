申告もれは絶対にばれるとも、絶対にばれないとも言い切れません。ただ、見つかりやすいパターンはあります。ポイントは、第三者が支払いを記録している収入や、データが残る取り引きです。税務署から連絡が来るかどうかで不安になるより、見つかりやすいケースを知って先に修正するほうが、負担も気持ちも軽くなります。 見つかりやすいのは第三者からの支払いがある収入。報酬や配達、ネット取引は要