女優の横山めぐみ(56)が11日までに、自身のインスタグラムを更新。熊除けのための鈴を鳴らしながら、軽井沢のレストランに徒歩で向かう動画をアップした。 【写真】熊除けの鈴を鳴らしながら並木道を歩く横山めぐみ「熊鈴は必須」「ほんと怖い」の声も 「熊鈴を持ってディナーのレストランへ」と横山。熊鈴は、熊に人間の存在を知らせるための必須アイテム。高音でよく響くのが特徴。右手に持った鈴をぶんぶんと振り