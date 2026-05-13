日本テレビは13日、FIFAワールドカップ2026の日本テレビ系スペシャルナビゲーターとして、俳優の竹内涼真さんが就任したことを発表した。竹内さんは東京ヴェルディの下部組織に在籍し、東京ヴェルディユースまでプレーした経験を持つ。竹内さんは「ドキドキが止まりません。ワールドカップという憧れ続けた舞台を前に、『スペシャルナビゲーター』という役目が自分に務まるのか正直悩み抜きました。しかし、目の前のチャンスに