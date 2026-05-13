俳優の竹内涼真（３３）が、来月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーの「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターに就任することが１２日、分かった。竹内は「ドキドキが止まりません。ワールドカップという憧れ続けた舞台を前に、『スペシャルナビゲーター』という役目が自分に務まるか正直悩み抜きました。しかし、目の前のチャンスに飛び込まない選択肢は自分の人生にはないと思い、