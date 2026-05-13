お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（５３）が、人気芸人の妻と共演したオフショットが公開された。１３日までに自身のインスタグラムを更新し「トレイダーズ証券ＹｏｕＴｕｂｅに出演してます！夫の先輩、渡部さんと」と投稿したのは、お笑いタレント・ゆってぃの妻でグラビアアイドルの石川あんな。渡部とは「実ははじめましてだったよ〜！」という。出演したＹｏｕＴｕｂｅの内容については「今回は２０２７年に解禁さ