お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（５３）が、人気芸人の妻と共演したオフショットが公開された。

１３日までに自身のインスタグラムを更新し「トレイダーズ証券ＹｏｕＴｕｂｅに出演してます！夫の先輩、渡部さんと」と投稿したのは、お笑いタレント・ゆってぃの妻でグラビアアイドルの石川あんな。渡部とは「実ははじめましてだったよ〜！」という。

出演したＹｏｕＴｕｂｅの内容については「今回は２０２７年に解禁される『こどもＮＩＳＡ』がテーマということで興味津々。私は一応ＮＩＳＡやってるけど、正直よく分かってないことが多くて。こどもＮＩＳＡがはじまることも知らなかったです。私だけ？汗」と紹介。「本編でにぐ先生に教えてもらってるけど、楽屋でも質問責めしちゃったよ。子供の教育費は学資保険？投資？うちの子まだ１歳だけど今からやるもの？などなど悩みが尽きない。さらにキャッシュレス時代に必要な金融教育まで！お小遣いはどんなシステムにするか、すっごく考えさせられました。私でも分かるくらい具体的に説明してくださるのでほんと仕事なのに勉強になった〜〜！！同じく悩んでいるママさんパパさんぜひ見てください」と呼びかけた。

共演した渡部と記念撮影。渡部はピースサインを見せた。渡部はかつて“イケメン芸人”としても人気を集めたが、５３歳の今は当時の雰囲気からガラリ。すっかり年相応の風ぼうだ。