アーティストのMON7A（もんた）が、町田啓太主演の日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』にゲスト出演することが発表された。 参考：『タツキ先生は甘すぎる！』第5話はシリアスな展開に描かれた“SNSいじめ”の生々しさ 本作は、小中学生の不登校が35万人を超え12年連続で増加している現状を背景に、学校に行けない子どもたちの居場所となるフリースクール「ユカナイ」を舞台に描くヒュ