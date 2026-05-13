誰もが知る大手企業であっても、中で働く人間が満足しているとは限らない。投稿を寄せた東京都の40代男性（技能工／年収550万円）は、自社の組織体制を「人材を人財として見ていない」と痛烈に批判する。男性は東証プライム上場の食品メーカーに勤務している。会社が掲げる評価制度に問題があると感じているようだ。社内での競争が激化し、従業員が疲弊「成果主義というのは、従業員の給与をいかに減額させるかの『成果主義』です