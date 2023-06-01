【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man向井康二が出演する“ちふれ 美白TAシリーズ”新WebCM『美白に、まっすぐ。』篇が、5月13日にキャンペーンサイトおよびちふれグループ公式YouTubeチャンネルで公開となる。 ■「見どころは僕が『トラネキサム酸』をちゃんと言えているところ（笑）」（向井康二） 『美白に、まっすぐ。』篇では、向井康二が“美容液の化身”となり、美白にまつわるクイズ