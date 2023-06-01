Snow Man向井康二が“美容液の化身”に!?ちふれ新WebCM＆メイキング映像、見どころを語る本人コメント到着

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Snow Man向井康二が出演する“ちふれ 美白TAシリーズ”新WebCM『美白に、まっすぐ。』篇が、5月13日にキャンペーンサイトおよびちふれグループ公式YouTubeチャンネルで公開となる。

■「見どころは僕が『トラネキサム酸』をちゃんと言えているところ（笑）」（向井康二）

『美白に、まっすぐ。』篇では、向井康二が“美容液の化身”となり、美白にまつわるクイズを出題しながら、“ちふれ 美白TAシリーズ”のこだわりを紹介。向井の軽やかでリズミカルな動きとやわらかな表情で、「ちふれの青い美白はトラネキサム酸」といつでも思い浮かぶような新WebCMとなっている。

■撮影エピソード

撮影当日、向井康二は商品と同じ青色の衣装を身にまとい、爽やかな笑顔でスタジオ入り。現場に入ると、スタッフ一人ひとりと目を合わせながらお辞儀をする、丁寧な挨拶から撮影がスタートした。

撮影中は、商品の持ち方やカメラに映る角度、見え方に至るまで細かく確認しながら撮影に臨む姿が印象的で、ブランドの想いを大切にする姿勢が随所に見られた。小道具を使って複数パターンを撮影するシーンでは、監督の指示を的確に捉えながら、自らアイデアを提案する場面も。また、「おまけショットを入れようか！」といった声かけもあり、現場にリラックスした空気が生まれるひと幕もあった。スタッフからは「向井さん色に染まりましたね」との声が上がるほど、向井は常に撮影現場を盛り上げ、終始和やかな雰囲気の中、撮影が進められた。

■向井康二 コメント

■【動画】WebCM『美白に、まっすぐ。』篇

■【動画】WebCMメイキングムービー

■【画像】WebCM『美白に、まっすぐ。』篇CM写真/商品KV

■関連リンク

キャンペーンサイト（5月13日10時公開予定）

https://kurashi.chifure.co.jp/26ssta

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/