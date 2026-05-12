秋田朝日放送 任期満了に伴う東成瀬村の村長選挙が告示され、現職の備前博和さん（65）のほかに届け出はなく、無投票で２回目の当選を決めました。 現職の備前さんは２期目に特に力を入れて取り組みたいこととして、地域おこし協力隊の活用や村の職員の人材育成などをあげています。 【備前氏】 「様々な構造的課題を抱えているほかに、基盤整備や集落の維持が大きな課題となっている。４０年の行政経験を持つ私がこ