ZEROBASEONEが、5月18日にリリースする6thミニアルバム『[Ascend-]』を記念して、東京タワーとコラボレーション企画の実施を発表した。本アルバムは、より一層深みを増したZEROBASEONEの魅力をたっぷり詰め込んだアルバムとなっており、特にタイトル曲「TOP 5」はグルーヴィーでセクシーなヒップホップリズムと幻想的な歌詞が調和した楽曲になっているという。今回アルバム名である“[Ascend-] （=上昇）”にふさわしく、さらなる