現在、長野県内で停電が発生しています。停電の影響で、北陸新幹線が一時運転見合わせとなりました。長野県内では、12日午後5時半すぎから強い雨が降っています。中部電力パワーグリッドによりますと午後6時40分現在、長野市篠ノ井や松代町など市内の広い範囲で最大10万5000戸で停電したということです。原因はわかっていませんが、長野市では午後5時半すぎから強い雨が降っています。そのほか、飯山市や千曲市など県内広い範囲で