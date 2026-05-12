船舶の前でポーズをとる赤間さん＝１０日、横浜水上署神奈川県警を舞台としたテレビドラマ「田鎖ブラザーズ」に出演している横浜市出身の俳優赤間麻里子さん（５５）が１０日、横浜水上署の一日署長に就任した。署の船舶に乗り、海上から特殊詐欺への警戒を呼びかけた。ドラマで強行犯係の警部役を務める赤間さんは「このような名誉ある仕事ができて本当にうれしい」と感謝。「役の人物としても、赤間麻里子としても本日はしっ