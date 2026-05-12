2026年4月23日にCDデビュー12周年を迎えたWEST.。現在、彼らは12枚目のフルアルバム『唯一無二』を掲げ、全国9都市28公演を巡るアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二』を開催中だ。本稿では、5月5日に行われた横浜アリーナ公演について振り返っていく。 （関連：【画像】WEST.、横浜アリーナで躍動！アリーナツアー『唯一無二』の模様） セットリストの掲載や、曲順