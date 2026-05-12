Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（33）が、7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』（毎週日曜よる10時30分から放送）で、主演することが発表されました。ドラマは発行部数65万部を突破し、 第23回『このミステリーがすごい！』大賞・文庫グランプリを受賞した松下龍之介さんの小説『一次元の挿し木』が原作。ヒマラヤ山中で発見された200年前の人骨と4年前に行方不明になった義理の妹