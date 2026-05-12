「怪異研のヤバすぎる夜～体験者が語る戦慄の最恐告白～」5月15日(金)深夜24時から放送放送終了後から番組オリジナルYouTubeスピンオフ配信出演者3名からのコメントも到着！ ＢＳテレ東では4月より、毎週金曜深夜24時からの放送枠を『まぜこぜFriday』（略して”まぜフラ”）と題し、第1弾「春巻きストのたしなみ～ヘッドフォンで頂く極上の１本～」第2弾「岩井炒飯道～勇気と悠毅の中