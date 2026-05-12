47都道府県ツアー即完売の大人気怪談ユニット『怪異研(かいいけん)』 初の映像化＆冠番組！『まぜこぜFriday』第3弾は“ヤバすぎホラー”

「怪異研のヤバすぎる夜 ～体験者が語る戦慄の最恐告白～」

5月15日(金)深夜24時から放送

放送終了後から番組オリジナルYouTubeスピンオフ配信

出演者3名からのコメントも到着！

ＢＳテレ東では4月より、毎週金曜深夜24時からの放送枠を『まぜこぜFriday』（略して”まぜフラ”）と題し、第1弾「春巻きストのたしなみ～ヘッドフォンで頂く極上の１本～」第2弾「岩井炒飯道～勇気と悠毅の中華旅～」と、テレビとYouTubeを掛け合わせた多種多様なジャンルの番組を放送してきました。

この度『まぜこぜFriday』第3弾としてお届けするのはホラーコンテンツ！5月15日(金)深夜24時から「怪異研のヤバすぎる夜 ～体験者が語る戦慄の最恐告白～」を放送いたします。怪異研は、芸人やDJとしても活躍するやついいちろう（エレキコミック）、数々の怪談グランプリでの受賞歴を誇り、「クレイジージャーニー」（TBS）にも出演する田中俊行、同じく怪談グランプリでの受賞歴を誇り、放送作家としても活躍するはやせやすひろ（都市ボーイズ）ら3人組の怪談ユニット。メンバーそれぞれのYouTube総再生回数は2億5000万回（※1）を記録していますが、イベントを中心に活動している怪異研としては初の映像化＆初冠番組となります。番組は、怪異研のメンバーが現役葬儀師や看護師、元書店員をゲストに迎え、その方々の“最恐体験”に関して語り尽くし、真相に迫っていく最恐ホラートークバラエティ。ゲストの皆さんから語られる恐怖体験に、ゾクッとしながらも聞き入ってしまうこと間違いなし！さらに、各話放送終了後からは番組オリジナルYouTubeスピンオフも配信予定！怪異研3名の体験談や、いわくつきの呪物など、更なるエピソードが語られます。

放送予定

5月15日（金）深夜24時～24時15分 #1「元書店員の最恐告白」

5月22日（金）深夜24時～24時15分 #2「現役葬儀師の最恐告白」

5月29日（金）深夜24時～24時15分 #3「現役看護師の最恐告白」

各話放送終了後から、ＢＳテレ東YouTube公式チャンネル（https://www.youtube.com/@bs-tvtokyo）にて番組オリジナルスピンオフを配信予定

怪異研とは

やついいちろう（エレキコミック）、田中俊行、はやせやすひろ（都市ボーイズ）の3人組怪談ユニット。メンバーそれぞれのYouTube総再生回数は2億5000万回（※1）を記録し、「全国怪異研究発表ツアー」と題した47都道府県をまわる怪談ライブイベントは即ソールドアウトするなど、ホラーファンに絶大な人気を誇る。

※1 YouTube再生回数は都市ボーイズ、田中俊行チャンネルの合算値





出演者コメント

やついいちろう（エレキコミック）

去年47都道府県を回ってライブをやってきて、「次は番組とかやれたらいいな」と思っていたので、夢が叶いました！決まってから収録までがものすごく短くて、「本当にやるの？」と思っている間に撮り終えた感じです。余すところなく怪奇の魅力が発揮できたなと思います。とにかく真面目にやりました。見たことない映像や、聞いたことのないような話がどんどん出てきます。僕自身もここまではっきり映っている心霊写真は見たことありませんでした！ぜひ楽しみにしていてください！

田中俊行

怪異研のポテンシャルは底なしやなと思いました。企画してくれた方に感謝です。ライブとはまた違った語りだったり、クロストークだったり…今までとは違う怪異研の魅力もたくさん詰まっています。初回からトップギアで収録に臨んだ結果、バラエティ要素よりもかなり“恐怖”の方に振り切った番組となりました。僕ら自身も映像や呪物を持ち込みましたが、何よりゲストの方たちの映像や語りが本当に怖かった…。そんな現場のリアルな怪談が一番の見どころです。

はやせやすひろ（都市ボーイズ）

僕もテレビマンや作家として働いているので、いずれ番組になればとずっと思っていました。3年前に頭の中で思っていたことが形になって幸せです。体験者に直接話を聞いて、しかもQ&Aができるのが新しいスタイルだなと思います。今までは話を一方的に聞いて終わりということが多かったので。昨今のオカルト番組はフェイクが先行して見られがちですが、この番組で扱う話は「マジでいるんじゃないか」という証拠が揃っています。ホラーファンの皆さんも「また面白い番組が帰ってきたぞ」と思えるはずです。ぜひご覧ください！

まぜこぜFriday（#まぜフラ）とは

“見ている人がワクワクするものを詰め合わせてお届けしたい”をコンセプトに、15分のテレビ放送やYouTubeオリジナルコンテンツを交えながらお届けしている毎週金曜深夜24時からのエンターテインメント枠。グルメ、サブカル、ドラマ…あなたの“見たい”がきっと見つかる！

▶ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bs-tvtokyo

番組概要

【タイトル】 「怪異研のヤバすぎる夜 ～体験者が語る戦慄の最恐告白～」

【放送日時】 2026年5月15日より 毎週金曜日24:00～24:15 （全3回）

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）全国無料放送

【配信】 【番組オリジナルスピンオフ】

各話放送終了後から、ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネルにてスピンオフを配信予定

▶ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bs-tvtokyo

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【出演者】 怪異研：やついいちろう（エレキコミック）、田中俊行、はやせやすひろ（都市ボーイズ）