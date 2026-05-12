政府と経済協力開発機構（OECD）は12日、経済安全保障に関する協力プランを公表した。重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強化に向けた連携が柱。レアアース（希土類）の管理を強める中国を念頭に、輸出規制が及ぼす経済影響について共同で調査する。OECDのコーマン事務総長の来日に合わせ、初めて協力プランを公表。ルールに基づく国際秩序を維持するため互いに取り組むとした。重要鉱物に加え半導体など戦略的に重要な分