俳優の岩下浩さんが4月8日午前9時31分、老衰のため都内の自宅で死去した。93歳だった。劇団民藝が12日、公式サイトで発表した。【写真】ウルトラセブンや大河ドラマに出演…俳優の岩下浩さんサイトで「劇団民藝演技部の俳優、岩下 浩（いわした・ひろし、本名）は、15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養中でありましたが、2026年4月8日9時31分老衰のため東京都内の自宅にて逝去しました。93歳でした」と伝えた。「4月9日