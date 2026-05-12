新今宮〜弁天町間が議論の的にナウル共和国政府観光局の公式SNSアカウントが2026年5月10日、「Q. ナウルは大阪環状線に入りますか？」「A. 入る」と投稿し、大きな反響を呼んでいます。【入ってる？】これがナウル共和国を囲む大阪環状線です（画像）この投稿では、ナウル共和国の地図に大阪環状線の路線図を重ね合わせた画像を公開。おおむねナウルの外周を大阪環状線が囲んでいることから「入る」としています。しかし、一部