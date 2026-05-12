お笑いタレント、なかやまきんに君（47）が12日、都内で行った伊藤園「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」に出席した。同社が販売する緑茶「おーいお茶」のCMキャラクターで、先に登壇していた女優の有村架純（33）と対面すると「ドレスが、すごくお似合いで、爽やかで。緊張して、本当に胸がムキムキ…、失礼しました。胸がドキドキしております」と話し、笑いを誘った。さらに「新ギャグができ