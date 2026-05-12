【モデルプレス＝2026/05/12】タレントのpecoが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝落ちから起きて準備した弁当を公開し、話題となっている。【写真】30歳ママタレ「彩り完璧」寝落ちから起きて深夜準備した弁当◆peco、寝落ちから起きて準備した弁当公開pecoは「Today’s lunch for my son」と題し、息子のために作った弁当を公開。「5時間ほど前のわたしよありがとう最高」とコメントを添えた鶏むね肉のチーズパセリ