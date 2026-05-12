peco「5時間ほど前のわたしよありがとう」寝落ちから起きて深夜準備した弁当公開「共感しかない」「彩り完璧」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントのpecoが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝落ちから起きて準備した弁当を公開し、話題となっている。
【写真】30歳ママタレ「彩り完璧」寝落ちから起きて深夜準備した弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と題し、息子のために作った弁当を公開。「5時間ほど前のわたしよありがとう最高」とコメントを添えた鶏むね肉のチーズパセリパン粉焼き、小松菜とウィンナーの中華たまご炒め、にんじんとアスパラのごまマヨサラダ、ミニトマト、鮭フレークをのせた白米など、彩り豊かな内容が丁寧に詰められている。
また、深夜2時頃に投稿したストーリーズでは「こんな時間に寝落ちから起きて本来寝る前に作ろうと思ってたお弁当のおかず ちゃんと作ってるわたしは天才や」とつづり、フライパンで調理中の鶏むね肉のチーズパセリパン粉焼きの様子も公開している。
この投稿に、ファンからは「寝落ちしてもちゃんと作るの尊敬」「5時間前の自分に感謝してるの可愛い」「寝落ちからの復活、素晴らしい」「絶対に美味しい」「弁当の彩り完璧」「共感しかない」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「彩り完璧」寝落ちから起きて深夜準備した弁当
◆peco、寝落ちから起きて準備した弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son」と題し、息子のために作った弁当を公開。「5時間ほど前のわたしよありがとう最高」とコメントを添えた鶏むね肉のチーズパセリパン粉焼き、小松菜とウィンナーの中華たまご炒め、にんじんとアスパラのごまマヨサラダ、ミニトマト、鮭フレークをのせた白米など、彩り豊かな内容が丁寧に詰められている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「寝落ちしてもちゃんと作るの尊敬」「5時間前の自分に感謝してるの可愛い」「寝落ちからの復活、素晴らしい」「絶対に美味しい」「弁当の彩り完璧」「共感しかない」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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