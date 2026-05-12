2020年に登場したマセラティMC20は、ブランドにとって久しぶりの本格ミドシップスーパースポーツだった。その進化版として登場したのが「MCPURA Cielo」である。”PURA”はイタリア語で「純粋」を意味し、”Cielo”は「空」。つまりこのモデルは、マセラティが考える純粋な走りと、オープンエアの開放感を組み合わせた存在というわけだ。【画像】派手さだけでは終わらない。速さだけでもない。ピュアな魅力を放つマセラティMCPURA