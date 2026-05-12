歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00）の第3話がきょう12日に放送される。今回、新たな出演者が発表された。【写真】中島健人“ミツ”の中学時代を演じる宮岡大愛本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられる ハ