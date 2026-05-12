◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。5回まで1失点と、安定感ある投球で先発投手としての責任投球回を投げ抜き、今季2勝目の権利を手にした。抜群のスタートだった。先頭の李政厚（イジョンフ）に初球の外角高め97.7マイル直球（約157.2キロ）直球を捉えられたが、左翼手のT・ヘルナンデスがライ