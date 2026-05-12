5月16日（土）に開幕する県高校総体・男子サッカーの組み合わせ抽選会が11日行われました。抽選会の結果、大会連覇を狙う浜松開誠館は静岡東と沼津中央の勝者と、また2月の新人大会で優勝した静岡学園は静岡城北と沼津西の勝者と2回戦で激突します。県高校総体・男子サッカーは5月16日（土）に開幕し、6月7日にエコパスタジアムで決勝戦が行われます。Daiichi-TVでは決勝戦の模様を、午後0時30分から実況生中継でお送