５月１２日午前８時５０分ごろ、北海道釧路市暁町の市道で、乗用車を運転していた男性から「歩行者との事故、頭部から出血している」と警察に通報がありました。警察によりますと、はねられたのは高齢とみられる女性で、意識のない状態で搬送されたということです。