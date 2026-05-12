タレントの江口ともみ（58）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦でペアルックのゴルフウェアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「本日は久しぶりの叙々苑カップ！！芸能人ゴルフチャンピオン決定戦創業50周年記念大会」と題してつづり始めた。「とおさんとはRough&Swell のウェアで色違いコーデでした。でも今回別々でのラウンドだったので2ショットはここだけ。残念。いつか2人でこれ着てラウン