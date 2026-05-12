天皇皇后両陛下は6月13日から2週間の日程でオランダとベルギーを国賓として、公式訪問されることがきょうの閣議で決まりました。宮内庁によりますと、両陛下はオランダとベルギーの国王から招待を受け、6月13日から2週間の日程で、国賓として公式訪問されます。皇室と両国の王室は長年交流があり、両陛下はオランダの国王の即位式やベルギーの国王夫妻の結婚式にも参列されています。両陛下は政府専用機でまずオランダ入りし、その