出遅れ修正に期待の東証グロース指数東証グロース市場は、高い成長可能性を持つ企業が集う市場だ。2022年4月の市場再編によってプライム・スタンダード・グロースの3区分が誕生した。このうちグロース市場は、最もダイナミックな成長が期待できる舞台…となるはずだった。だが現実は厳しい。プライム指数が算出開始以来、約2倍の上昇を遂げる一方で、グロース指数は横ばいの推移が続き、大きく水をあけられている。ただ、その状況