「しっかり貯蓄しているはずなのに、なぜか将来のお金への不安が消えない」といった悩みを抱える人は少なくありません。貯金2,000万円・世帯年収1,000万円という順調な資産形成をしているAさん（40代・女性）もその一人でした。一体、お金はいくら貯めれば安心できるのでしょうか。「何のために稼ぐのか」という根本的な問いから、お金に振り回されないためのライフプランの描き方について、CFPの曽布川美穂氏が解説します。「貯金