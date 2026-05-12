「将来が心配です…」貯金2,000万円・40代夫婦、世帯年収1,000万円でも“漠然とした不安”が消えないワケ【CFPが解説】

「しっかり貯蓄しているはずなのに、なぜか将来のお金への不安が消えない」といった悩みを抱える人は少なくありません。貯金2,000万円・世帯年収1,000万円という順調な資産形成をしているAさん（40代・女性）もその一人でした。一体、お金はいくら貯めれば安心できるのでしょうか。「何のために稼ぐのか」という根本的な問いから、お金に振り回されないためのライフプランの描き方について、CFPの曽布川美穂氏が解説します。

「貯金2,000万円・年収1,000万円」でも消えない“漠然とした不安”

パート勤務で、小学生の子どもを育てるAさん（40代・女性）は、お金に対する漠然とした悩みを抱えていました。

同年代の夫の収入をあわせた、世帯年収は1,000万円。貯蓄は2,000万円ほどで、NISAでも600万円程度を運用しているなど、資産形成は順調に進んでいる状況でした。

一見すると不安のない家計に見えますが、「将来にいくら必要なのかがわからず心配」「投資と現金のバランスもこれでいいのか判断できない」と、しっかり貯めているにもかかわらず不安が消えない状態に陥っていたのです。

「とにかく貯める」から「何に使うか」へ…不安を軽減させた“ライフプラン”

Aさんの家計の状況を整理していくと、ライフプランが未作成であることに加え、「とにかく貯める」ことに意識が偏り、「いつ・何に使うか」という視点が抜けていました。また、安心感を求めて貯蓄型の保険にも多く加入しており、資産の一部が固定化されている状態でした。

その後、Aさんは専門家のアドバイスを受けながら、将来どのような生活を送りたいのかを丁寧に整理し、教育費や老後資金などを踏まえたライフプランを作成しました。そのうえで、保険の見直しや資産配分の整理を行ったといいます。

すると、「これなら家計は大丈夫かもしれない」と、これまで漠然としていた不安が和らぎ、前向きにお金と向き合えるようになったそうです。

数字としては十分に備えがあっても、「何のために、いつ使うのか」が見えていなければ、不安はなくならないという典型的なケースでした。

何のために稼いでいるのか…多くの人が答えられない問い

「あなたは何のために働いていますか？」と問われたとき、すぐに答えられる人は意外と少ないでしょう。

多くの人が口にするのは、「生活のため」「老後が不安だから」「とにかく貯めておけば安心」といった言葉です。もちろん、生活費を賄うことも、老後の備えをすることも大切です。しかし、それらはあくまで手段であり、目的ではありません。

本来であれば、どんな人生を生きたいか、何を実現したいかというビジョンが先にあり、そこから逆算してお金を稼ぎ、使う設計が生まれるはずです。ところが、現実には目的を定めないまま「とにかく稼いで、とにかく貯める」というサイクルに入り込んでいる人が少なくありません。

その結果、Aさんのケースのように、資産残高は着実に増えていくのになぜか満足感が上がらない、という状況が生まれるのです。

お金は不安を和らげるための道具です。しかし、不安を消すことそのものを目的にしてしまうと、いくら貯めても不安はなくなりません。なぜなら、不安に上限はないからです。お金との付き合い方を根本から見直すには、まず「自分は何のために稼いでいるのか」という問いに、正面から向き合う必要があります。

お金は「貯めるもの」ではなく「使って価値を生むもの」

お金には二つの顔があります。一つは「安心を買う道具」、もう一つは「人生の可能性を広げる資源」です。貯蓄の文脈で語られるのは多くの場合、前者です。しかし、後者の視点を持てると、お金の使い方が大きく変わってきます。

旅行で得た体験、学びへの自己投資、健康を維持するための支出、大切な人との時間。こうした経験や関係性へのお金の使い方は、数字には残りませんが、人生の豊かさに直結します。

とりわけ若い世代にとって、経験への投資は将来的なリターンを生みやすく、新しいスキルを身につけることで収入の幅が広がり、人脈への投資がキャリアや事業の機会につながることもあります。

しかし、今のお金を使うことで、10年後の自分が豊かになるという発想は、貯蓄一辺倒の思考では生まれにくいでしょう。

近年、物価上昇が家計に与える影響は無視できない水準になってきました。現金で資産を持ち続けることは実質的な目減りを意味するため、運用による価値の維持や、将来の収益につながる「価値を生む支出」への転換が必要になってきています。

貯蓄に偏りすぎることは、ある意味で未来の選択肢を狭めることにもなり得ます。使うべきタイミングに使えず、したかった経験を逃し、年を重ねてから「あのとき、やっておけばよかった」と気づくのもまた、お金の使い方を誤った結果と言えるかもしれません。

人生の目的から逆算する「お金の設計図」

では、どうすれば貯めるだけの人生から抜け出せるのでしょうか。その答えはシンプルです。目的を先に決めること、そしてそこから逆算してお金を設計することです。

「50歳までに独立したい」「子どもが巣立ったら夫婦で海外に住んでみたい」「60代は地域に恩返しがしたい」といった具体的なゴールがあって、ようやく「そのためにいくら必要か」「いつまでに準備すべきか」「逆に今はいくら使っていいのか」が見えてきます。

資産形成はゴールのないマラソンではなく、ゴールを設定してそこへ向かうペース配分を考える競技です。ゴールが決まれば、貯めることも使うことも、すべてが目的に向かう行動として意味を持ちます。

重要なのは、使う前提でお金を設計するという発想です。何歳にいくら使うか、どんな体験に投資するか、それを意識的に組み込んだライフプランこそが、お金に振り回されない生き方を支える土台になるのです。

いくら持っているかではなく、何にどう使ったか。それが最終的に人生の満足度を決める要素になるでしょう。

曽布川 美穂

CFP／1級ファイナンシャル・プランニング技能士

