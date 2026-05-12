5月12日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・玉名市横島町（スピード違反）国道218・・・下益城郡美里町馬場（携帯電話・シートベルト）県道・・・人吉市北泉田町（自転車） ＜午後＞県道・・・熊本市北区万楽寺町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を