中国地方で初めての取り組みです。下関市の郵便局で、窓口業務は午前中のみで、午後はすべての局員が、配達業務を行う試験的な運用が、11日から始まりました。窓口業務を午前だけ行うという試験的な運用が11日から始まったのは、下関市豊北町の粟野郵便局です。週明けで、多くの利用客が訪れていました。粟野郵便局では、窓口業務を午後0時で終了し、午後からは郵便局長を含む4人の局員が、配達業務を行います。日本郵便によります