能登半島地震で開設された福祉避難所の運営経費を不正に受け取ったとされる社会福祉法人の前理事長に11日、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。詐欺の罪で判決を受けたのは、社会福祉法人「弘和会」の前理事長(57)の被告です。判決などによりますと、この被告はおととし、勤務実態がない職員の人件費をだまし取ろうと虚偽の請求書を石川県羽咋市へ複数回提出。約400万円の運営経費を不正受給し、詐欺罪に問われていました