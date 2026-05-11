高校野球・春の県大会です。県内の公式戦では初めてDH＝指名打者制度が導入された今大会。2回戦の秋田商業 対 角館は、その指名打者の活躍が試合を盛り上げました。廣田裕司アナウンサー「秋田市のこまちスタジアム。今シーズンからスコアボードがリニューアルされました。LEDが使われまして文字がきれいです。読みやすいです。そして両チームのオーダーが右端にありまして、今大会から