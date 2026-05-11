人口減少や運営費の高騰で、今、公立病院が岐路に立たされています。先日、静岡市の難波市長が、清水病院と清水厚生病院を一体的に運営していくことを発表しましたが。突然の発表に病院職員からは不満が噴出。こうした声に難波市長は11日の会見で、どう答えたのでしょうか。（静岡市難波市長）「地域の根幹的な医療機関として清水の医療提供体制を守ることができるように新たな取り組みを実施します」4月24日、静岡市の難波市長