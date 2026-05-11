高くなり過ぎて困っていたコメ。今はどうなっているのでしょうか？ 【写真を見る】新米 令和8年産は｢3000円切ってくるのでは｣ 平均価格は5キロ3700円台に “在庫一掃”の動きも （松本道弥アナウンサー）「愛知県小牧市のスーパーにやってきました。コメ売り場では、5キロで3580円の商品が目立ちます。一時と比べると随分価格が下がっています」 『三河屋ビッグリブ小牧店』で取り扱っている最も安い国産米は