週明け１１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１３．１３ポイント（０．０５％）高の２６４０６．８４ポイントと小反発する半面、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は４．８７ポイント（０．０５％）安の８８８４．２０ポイントと小幅に続落した。売買代金は２８８４億９１４０万香港ドル（約５兆７９００億円）となっている（８日は２７９７億５４５０万香港ドル）。