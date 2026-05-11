5月27日 変更予定 Nintendo Store 任天堂は、公式オンラインストア「My Nintendo Store（マイニンテンドーストア）」の名称について「Nintendo Store」へ変更する。変更は5月27日より。 「My Nintendo Store」はSwitch本体や周辺機器、各種ソフトやグッズなどを購入できる任天堂の公式ストア。ストア名の「My」の部分を省き「Nintendo Store」へシンプルな名前に変更されることが明らかになった。な